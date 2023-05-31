Статистика ВК сообщества "Фатальность | Аня Захарова"

Перейти к посту Бог тебе говорит:

разберись в себе, поживи одна,

я дал тебе тело и голос,

ступай,

пробуй свои силы,

знай, что ты никому ничего не должна,

а грехи отпускаю, (грешила то ты красиво).



бог тебе говорит: эй, героиня херовых пьес,

девочка, привыкшая вешать нос,

зазубри: нельзя обнажать уязвимых мест,

а ещё: мало что на земле стоит твоих слёз.



ты же помнишь, как всех, кто был частью лучших твоих историй,

всех, кого ты повышала до лит. героев,

всех, кого ты любила,

с кем целовалась жадно и жарко спорила,

забирали другие люди,

увозили автомобили.



все, про кого думала: «только бы судьба не решила нас разлучить»,

все, кто касался души,

и кто сумел лишь коснуться тела,

уходили молча, оставляя от съемной тебе ключи,

совместные фото,

общие планы,

(только что теперь с ними делать?)



да плевать как будет правильней и приличней,

покури голой на пару с одиночеством на балконе,

побудь свободной,

шальной,

несбыточной,

прежде чем стать кому-то законной.



бог тебе говорит: полежала ничком, а теперь вперёд,

потому что вставать и идти вперёд – таков закон,

я тебя создавал из своей души, из лучших пород,

не для того, чтоб ты ныла из-за земных дураков.



бог тебе говорит: когда внутри раздрай, оставайся невозмутимой,

больше спокойствия, меньше тяжелых дум,

от тебя уходят только придурки да кретины,

а уж твоё я от тебя точно не отведу.



погляди, у тебя есть лето,

и глаза такой глубины, что многие тонут,

голова льняная, хоть не всегда с ней удаётся дружить,

а значит самое время побыть влюблённой,



не обязательно в мужчину,

но обязательно в свою жизнь.

1690 1005 ER 7.1490

Перейти к посту а взрослые девочки наконец осознали свою силу,

оправились после болезненных ошибок,

а взрослые девочки в конце концов уяснили:

себя любить нужно больше,

чем кого-либо.



а взрослые девочки уже не пищат от принцев,

они стали красивее и опаснее в сотни крат,

взрослые девочки разрешают себе материться,

им больше не хочется нравиться всем подряд.



взрослые девочки стали разборчивей, с кем быть искренними,

уходят резко, посылают надолго, пьют сидр.

не соглашаются на неудобные компромиссы,

на чье-то обиженное: «ты стерва и эгоистка»

они отвечают сдержанное «спасибо».



взрослые девочки не спят порой до пяти утра,

взрослые девочки учатся меньше курить и любить с умом,

каждая впредь обещает не врать,

хотя бы себе самой.



взрослые девочки перестали верить пустым словам,

в прошлое больше не сунутся ни ногой,

взрослые девочки зазубрили как дважды два:

не придёт он, так придёт другой.



а взрослым девочкам хочется уткнуться после работы,

в плечо того, кто будет кормить сладким и не подорвёт доверие,

а девочкам нужен простой и надёжный кто-то,

и совсем плевать на его статус в обществе и манеры.



у взрослых девочек на душе то черти, то злые бури,

и хочется чувств ошалелых, смешных и чистых,

чтобы побыть немножко влюблённой дурой,

но дурой —

в каком-то хорошем смысле.



взрослые девочки ценят тех, кто делает их жизнь лучше,

проявляет любовь в простых вещах,

взрослые девочки любят тех, кто их целует в макушку,

и делает ровно то,

что пообещал.

1422 733 ER 5.7642

Перейти к посту когда-нибудь он все же зайдет в ее профиль,

как бы случайно, без «привет» и «здравствуй».

между фотографий закатов, кота и кофе,

увидит фото,

где она с кем-то безумно счастлива.



эта едкая правда в мгновение его размажет,

с головой накроет чувство досады, ревности и вины.

он подумает про себя:

«она, скорее всего,

его встречает во всём домашнем,

и ему готовит фирменные блины».



под сердце в этот миг словно вонзили лезвие,

до жути болючее, предательски острое.

он подумает:

«моя девочка начала курить,

хорошо хоть

волосы не обрезала,

и стихи писать не забросила».



он ей напишет, жутко волнуясь, потирая ладонью шею,

он когда-нибудь вспомнит,

вспомнит ее,

конечно же.

ощутив нехватку её ночных сообщений,

и безграничной нежности.



ожидая её ответа, почти как чуда,

он станет напряженным, бледным, как мел:

«в этой жизни мне хотелось обнять тебя на секунду,

а о большем я и мечтать не смел».



на вопросы общих друзей нелепо отшутится:

«мол не в курсе сюжетов её стихов»,

он однажды в толпе услышит запах ее духов,

и вдруг обернётся по сторонам

прямо посреди улицы.



он потянется к телефону, что стоит на беззвучном,



будет зима.

снегопад,

прохожие,

гул машин,



он вдруг остро почувствует, что соскучился



по тому, как она одна умела его смешить.



он однажды зайдёт на её страницу без причины,

и как на духу признается в мягкотелости:



«знаешь, девочка, у нас бы всё с тобой получилось,

если бы тогда у меня было чуть больше смелости».

1395 532 ER 5.4373

Перейти к посту впереди новый год, шампанское, пузырьки,

фейерверки, огни, мороз, что кусает губы,

а все люди в сущности идиоты и дураки,

если отпускают тех, кого очень любят.



а потом они топят грусть в коньяке и виски,

жизнь напоминает кадры мрачной кинохроники,

ничего нет печальней, когда двое близких

из-за гордости становятся посторонними.



можно быть счастливым и в провинции, и в столице,

если есть с кем проводить ночи за искренними разговорами,

все желания сбываются, если к ним стремиться,

любимые не уходят, если ценить их вовремя.



главное — вера в то, что вы просидите вот так, обнявшись,

пока мороз дышит в окна, рисуя узоры инеем,

даже если этот мир станет злей и старше,

даже если вы оба однажды станете другими.



если думать о том, кого любишь, смотря на звезды,

становится чуть теплей среди самой лютой зимы,

счастье — это на самом деле просто,

это когда нас любят те, кого любим мы.



это когда слышишь «я люблю тебя» на твоё «ты мне нравишься»,

находишь силы улыбаться спустя череду невзгод,

счастье — это когда тебя поздравляют с наступающим

те, кого ты возьмёшь с собой в Новый год.



это когда есть с кем быть странным и несуразным,

сидя на кухне, чокаться чаем в кружках,



Новый год по сути — дурацкий праздник,

если рядом нет кого-то

такого нужного.



2021, декабрь.

1384 604 ER 5.5666

Перейти к посту если детство пахло медовыми яблоками в карамели,

сладкой ватой, велосипедной смазкой, зеленкой, люголем,

то взрослая жизнь пахнет смятой чужой постелью,

разочарованием, потерями, болью и алкоголем.



если у детства вкус советского пломбира и топленого молока,

тёплых блинов, дикой малины, леденцовых конфет,

то у взрослой жизни горький вкус дешевого табака,

разбитых иллюзий, виски и сигарет.



если в детстве проблема - двойка за важный урок,

сдулся мячик, сломалась игрушечная машина,

то сейчас: вот стоишь ты с трубкой и сотней номеров,

и совершенно некому позвонить, когда паршиво.



это когда некому рассказать, как ты вымотался и устал,

когда держишь в руке не чью-то руку, а винстон или парламент.

все те, кем мы клялись себе никогда не стать,

однажды случайно просыпаются нами.



почему оказывается чушью всё, о чем мы мечтали,

почему с каждым предательством сердце превращается в сталагмит,

почему нам не сказали, что любая привязанность кончается фатально.

о том, что когда тебе больно, никому не видно, где у тебя болит.



если детство - это варежки на резинке, жвачка со вкусом дыни,

то взрослая жизнь — это одиночество, злость и спесь,

почему мы сейчас задыхаемся от гордыни,

вместо того, что бы поговорить обо всем как есть?



ну а взрослая жизнь это — просыпаться без всяких сил,

засыпая после снотворного лишь к утру,

в детстве ты еще не был в курсе: все, кого ты любил,

сделают больно, предадут, исчезнут, уедут или умрут.



почему нам не рассказали, что нельзя верить в «навсегда»,

о том, что ничем не приметные люди оказываются самыми лучшими,

о том, что людей разделяют не обстоятельства и города,

а непонимание, обиды и равнодушие.



почему нам не рассказали, что нет ничего вечного,

о том, как остаться собой в центре лицемерия и маскарада,

почему когда-то родные люди приходят к нам с чистосердечным:

«я без тебя не могу»,

когда нам это уже не надо?



почему никто не сказал, что нет ничего нелепее дружбы с бывшими,

о том, как проснуться однажды отпустившими,

почему нам никто не шепнул на ушко:



«пожалуйста, не взрослей,

это лажа,

это ловушка».



если детство - смех друзей, бабушкины сказки во время стужи,

то взрослая жизнь: жульё, окурки, бары и пустыри,



однако, страшнее того, что мы видим снаружи

пожалуй,

лишь то,

что у нас внутри.



2020

1342 724 ER 5.6755

Перейти к посту а потом тебя отпускает



спустя год с того разговора хмельной весной,

спустя шестьдесят прослушанных перед сном:

«этот абонент находится вне зоны доступа».



если ты существуешь, всесильный господи,

что за радость так мучить живых людей?



а потом тебя отпускает



просыпаешься в простуженном октябре или ноябре,

не тревожишься, с кем он, кто его будет греть,

нет ни жажды его тепла, ни любви, ни встречи,

ухмыляешься: «надо же, все-таки время лечит»,

проревев взахлёб двое суток и семь недель.



а потом тебя отпускает



счастье для твоей осени — лучший саундтрек.

ведь когда быть счастливой, если не в октябре?

начинаешь жить без недосказанностей и драм,

не ревешь под утро: «господи-как-он-там»

и стихи, как ни странно, пишутся не ему.



а потом тебя отпускает.



нет тоски и вообще ничего похожего на неё,

а и слово в тебе не гниёт, а живёт, поёт,

слишком долго ты умирала, так что теперь живи,

ты хохочешь жарко, с кем-то новым болтая на визави:

«вот я тебя при встрече расцелую и обниму»



а потом тебя отпускает.



нет, не сразу, конечно, пройдет сто лет

и поймёшь: вам вдвоём не смеяться и не стареть,

не рожать детей, не ложиться в одну кровать,

не ему тебя согревать, не тебе его целовать,

не слушать ночами сердечный ритм.



а потом тебя отпускает.



обретается голос, шаг становится твёрд,

мысли ясны, спина пряма, и ты думаешь: «черт,

я понятия не имею, что это за волшебство»

вот узнать о нем и не почувствовать н и ч е г о,

ничего из того, что так долго сжимало тебя тисками.



а потом тебя отпускает.

медленно отпускает.



и понятия не имеешь, кого за это благодарить.



Аня Захарова



2020

1327 578 ER 5.4462

Перейти к посту я пишу тебе

о каких-то глупостях, мелких своих печалях,

о том, что забыла зонт в такси, потеряла бумажник.

но выходит лишь:

«береги себя»,

«господи, как же я скучаю»,

потому что это единственное, что важно.



я пишу тебе:

дождливый стоит июль,

пробки в городе, у нового пиджака оказался брак,

но отправляю за день по тысяче раз «люблю»,

кроме этого все остальное — такой пустяк.



я пишу тебе: «к черту всё, ты мне дико нужен»,

я пишу: «да хранит тебя бог» и чуть рука дрожит,

мой смешной мальчик с солнечными веснушками,

будь аккуратней.

будь счастлив,

здоров и жив.



я пишу: «береги себя, если проблемы сбивают с ног»,

если не видно просвета в дрянной судьбе,

если тебя устанет беречь вечно занятой бог,

пусть моя любовь бережёт тебя от всех бед.



я пишу, чтобы ты улыбнулся,

забыв про сложности и дела,

ведь слова порой обнимают нежнее рук.

физически разделяются лишь тела,



близкие души не знают разлук.

1281 512 ER 4.6742

Перейти к посту будь женщиной, которую боятся потерять.

создавай сама себе настроение, точки опоры и ориентиры.

верь в свои силы и в то, что ничего не бывает зря.

побеждай тихо - пусть это всех шокирует.



четко уясни, какой жизни ты достойна,

будь разборчивей в тех, с кем решаешь быть откровенной,

будь адской, сложной и непристойной.

делай музыку громче и плюй на чужое мнение.



вместо того чтоб держаться за тех, кто тебя подводит,

а потом писать о них в своих монологах,

подведи глаза,

накрась губы,

вдыхай глубже свою свободу,

и не жди от людей слишком многого.



надень любимый сарафан из льна в горошину,

не забывай, какая в тебе затаилась смелость.

есть в мире вещь одна из самых сложных —

не вернуться туда,

куда так хотелось.



будь внимательней, с кем делишь свою постель,

чтоб потом не рыдать, обхватив колени.

не стоит посвящать свою жизнь тем,

кто не стоит минуты твоего времени.



не дари кому попало свою нерастраченную нежность,

оставайся одна, пока не встретишь того, с кем можно провожать закаты,

кому будет интересно, что в твоей душе, а не под одеждой,

будь всегда выбором, а не вариантом.



да хоть исколеси весь мир, хоть поверь в бога,

приходи к монахам слушать, какие бывают иные миры.

молись в горных храмах, набей буддистский иероглиф —

все, что ты ищешь, уже у тебя внутри.



не давай пустых клятв и вторых шансов,

вылезай из старых платьев,

неудобных отношений,

муторных депрессий.

а еще, конечно же,

улыбайся.



ты же знаешь, как это всех бесит.

1280 730 ER 5.9859

Перейти к посту девочка, ведь повезёт же с тобой кому-то,

хоть временами и будет совсем несладко,

ведь ты если ненавидишь, то ненавидишь люто,



а если любишь, то так,

что сердце уходит в пятки.



как только почувствуешь вдруг хандру и стресс,

поднимайся, вставай через «не хочу»,

покупай билет на ночной экспресс,



распахнув окна для лета

и сердце для новых чувств.



в прошлое, девочка, стоит плотнее закрывать двери.

тому, кто тебе не ответит, милая,

не пиши.

оставайся дикой, автономной и суверенной.

в жизни нет ничего важнее свободы твоей души.



крути локон на пальце/любимые песни на репите,

флиртуй, заказывай лучший коктейль в баре,

ты же знаешь: вариться в скучном быте —

это явно не твой сценарий.



сохрани это яркое пламя в своей груди,

будь разборчивей, когда решишь доверяться снова.

ты для всех - спасение,

личный номер девять-один-один,

ну хоть кто-то остался рядом,

когда было тебе хреново?



хохочи, кто-то без ума от того, как ты хохочешь,

ты сногсшибательна хоть в домашних тапочках/хоть на каблуках.

тебя не портят ни смазанный макияж после бурной ночи,

ни пара лишних килограмм,

ни стрелка на чулках.



к черту тех, по кому ты так долго бредила,

ты даже не знаешь, сколько в тебе любви и света.

смейся,

девочка - солнце,

девочка - комедия.

и какой же дурак,

тот,

кто этого не заметил.



ты же ведь от природы воин при своей внешней хрупкости,

забывай всех, кому твоя любовь оказалась великовата.

не ищи оправданий чужим поступкам —

ты не работаешь адвокатом.



покоряй одним взглядом и делай вид,

будто ты не при чем,

не наступай ради кого-то на горло своим принципам.



как же будет счастлив и обречён,

тот, кто рискнёт однажды в такую тебя влюбиться.

1248 669 ER 5.6989